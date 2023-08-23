"Динамо" - "Бешикташ": прямая видеотрансляция матча Лиги конференций

Первая игра состоится в Румынии

В четверг, 24 августа, киевское "Динамо" в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 сыграет против "Бешикташа". Накануне Бело-синие выбили из турнира греческий "Арис".

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Бешикташ" будет доступна для просмотра в Украине на YouTube-канале Football Hub. Игра пройдет в Бухаресте (Румыния) на стадионе "Жулешти", начало встречи — в 20:00 по киевскому времени.

Незадолго до начала поединка здесь будут доступны стартовые составы команд.

Прямая видеотрансляция первого матча 4-го отборочного раунда Лиги конференций "Динамо" — "Бешикташ"

Победитель 2-матчевого противостояния киевлян и стамбульцев сыграет на групповом этапе Лиги конференций, а проигравший покинет еврокубки. По мнению букмекеров, у киевлян практически нет шансов на успех. Добавим, что игру покажут в Украине на разных платформах.

Напомним, "Динамо" перенесло игру 5-го тура Украинской премьер-лиги, чтобы лучшей подготовиться к поединку ЛК. Однако это спровоцировало скандал на родине.