"Динамо" - "Бешикташ": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги конференций

Киевляне находятся в 2 шагах от группового єтапа еврокубка

В четверг, 24 августа, "Динамо" встретится с "Бешикташем" в рамках первого поединка отбора Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. Накануне киевляне только в серии пенальти прошли греческий "Арис". На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Бешикташ".

Игру "Динамо" против турецкого клуба в прямом эфире покажут телеканал 2+2 и Youtube-канал FootballHub. Кроме того, матч можно посмотреть на платформе "Київстар ТБ" и на официальном Youtube-канале киевского клуба. Об этом сообщает "Телеграф".

Первая игра отбора ЛК "Динамо" — "Бешикташ" состоится в Бухаресте на стадионе "Жулешти", начало поединка — в 20:00 по киевскому времени. Победитель 2-матчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги конференций, а проигравший покинет еврокубки.

Ранее букмекеры оценили шансы команд в первой игре.

Напомним, из-за матча с "Бешикташем" киевляне перенесли игру чемпионата Украины против "Вереса", спровоцировав скандал в УПЛ. Кроме того, СМИ узнали о том, что в столичной команде бушует конфликт в раздевалке.