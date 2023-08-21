В "Динамо" конфликт между футболистами? Журналист раскрыл интересные подробности

Киевляне имеют проблемы с дисциплиной

В киевском "Динамо", которое неожиданно проиграло в 4-м туре УПЛ одесскому "Черноморцу", есть проблемы между футболистами.

Об этом в авторской программе рассказал известный журналист Владимир Зверов.

По его словам, разногласия между игроками проявились именно в матче с одесской командой.

"Футболисты Динамо ссорятся между собой, нервничают в разговорах. Это то, что видно у поля и что ты не увидишь за телевизионной картинкой. Есть внутренняя нервозность, переходящая во внешнюю.

И это также очень важный фактор того, что результат не добывается. Вот эта психология, нервы, ошибки накладываются и эта нервозность становится еще сильнее и она взрывается", – отметил он.

Интересно, что уже 24 августа киевлянам предстоит провести первую игру в плей-офф квалификации Лиги конференций. Соперниками "Динамо" будут футболисты турецкого "Бешикташа".

После трех сыгранных матчей в УПЛ (у "Динамо" игра в запасе), киевляне занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Динамо" заступилось за героев "Азовстали", которых оскорбили фанаты греческого "Ариса".