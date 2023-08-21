"Динамо" — "Бешикташ": букмекеры назвали фаворита матча Лиги конференций

Аналитики не верят в киевский клуб

В четверг, 24 августа, киевское "Динамо" в номинально домашнем поединке с "Бешикташем" стартует в последнем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. Накануне киевляне с трудом прошли греческий "Арис". На сайте "Телеграф" будет доступна прямая трансляция матча "Динамо" — "Бешикташ".

По мнению специалистов, киевляне являются аутсайдерами в противостоянии. Об этом сообщает Favbet.

На победу "динамовцев" можно сделать ставку с коэффициентом 2,90-3,40. В то же время победа "Бешикташа" более вероятна — коэффициент 2,05-2,26. Добавим, что вероятность успеха "Динамо" оценивается в 30%, а турецкой команды — в 44%.

Прогноз букмекеров на матч "Динамо" — "Бешикташ"

Favbet: (победа "Динамо" 3,40 — ничья 3,70 — победа "Бешикташа" 2,26)

William Hill: (3,10 — 3,40 — 2,05)

Bwin: (2,90 — 3,30 — 2,20)

Первая игра отбора ЛК "Динамо" — "Бешикташ" состоится в Бухаресте на стадионе "Жулешти", начало поединка — в 20:00 по киевскому времени. Победитель 2-матчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги конференций, а проигравший покинет еврокубки.

Напомним, "Динамо" умудрилось проиграть "Черноморцу" в 4-м туре чемпионата Украины. К слову, киевляне пропускают 5-й тур УПЛ, чтобы лучше подготовиться к стамбульцам.