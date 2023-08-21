"Динамо" — "Бешикташ": букмекери назвали фаворита матчу Ліги конференцій

Аналітики не вірять у київський клуб

У четвер, 24 серпня, київське "Динамо" у номінально домашньому поєдинку з "Бешикташем" стартує в останньому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. Напередодні кияни насилу пройшли грецький "Аріс". На сайті "Телеграф" буде доступна пряма трансляція матчу "Динамо" — "Бешикташ".

На думку фахівців, кияни є аутсайдерами у протистоянні. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу "динамівців" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,90-3,40. Водночас перемога "Бешикташа" імовірніша — коефіцієнт 2,05-2,26. Додамо, що ймовірність успіху "Динамо" оцінюється у 30%, а турецької команди – у 44%.

Прогноз букмекерів на матч "Динамо" — "Бешикташ"

Favbet: (перемога "Динамо" 3,40 — нічия 3,70 — перемога "Бешикташа" 2,26)

William Hill: (3,10 — 3,40 — 2,05)

Bwin: (2,90 — 3,30 — 2,20)

Перша гра відбору ЛК "Динамо" — "Бешикташ" відбудеться у Бухаресті на стадіоні "Жулешті", початок поєдинку — о 20:00 за київським часом. Переможець 2-матчевого протистояння зіграє на груповому етапі Ліги конференцій, команда, яка програє, покине єврокубки.

Нагадаємо, "Динамо" примудрилося програти "Чорноморцю" у 4-му турі чемпіонату України. До речі, кияни пропускають 5-й тур УПЛ, щоб краще підготуватися до стамбульців.