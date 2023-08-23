"Динамо" – "Бешикташ": пряма відеотрансляція матчу Ліги конференцій

Перша гра відбудеться у Румунії

У четвер, 24 серпня, київське "Динамо" у рамках першого матчу раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 зіграє проти "Бешикташа". Напередодні Біло-Сині вибили з турніру грецький "Аріс".

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Бешикташ" буде доступна для перегляду в Україні на YouTube-каналі Football Hub. Гра пройде в Бухаресті (Румунія) на стадіоні "Жулешті", початок зустрічі о 20:00 за київським часом.

Незадовго до початку поєдинку тут будуть доступні стартові склади команд.

Пряма відеотрансляція першого матчу 4-го відбірного раунду Ліги конференцій "Динамо" — "Бешикташ"

Переможець 2-матчевого протистояння киян та стамбульців зіграє на груповому етапі Ліги конференцій, а той, хто програє, залишить єврокубки. На думку букмекерів, у киян практично немає шансів на успіх. Додамо, що гру покажуть в Україні на різних платформах.

Нагадаємо, "Динамо" перенесло гру 5-го туру Української прем’єр-ліги, щоб краще підготуватися до поєдинку ЛК. Однак це спровокувало скандал на батьківщині.