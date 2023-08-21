В українському футболі новий скандал: замішані "Динамо" та "Шахтар"

В Україні деякі клуби можуть в односторонньому порядку переносити ігри

Футбольний клуб "Рух", який зараз лідирує в чемпіонаті України, звинуватив учасників єврокубків у маніпуляціях з регламентом Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Відповідну заяву зробив технічний директор "Руху" Олександр Чабан, повідомляє пресслужба клубу. Він звинуватив "Дніпро-1" та "Динамо" у перенесеннях матчів української першості під приводом участі в єврокубкових іграх. Крім того, Чабан заявив, що норму про перенесення матчів було внесено до регламенту УПЛ "нишком" "Шахтарем".

"Така норма дійсно прописана в Регламенті. Вона шляхом маніпуляцій тишком-нишком була просунута "Шахтарем" і керівництвом УПЛ. Це питання Регламенту, як і деякі інші норми, свідомо не виносились на широке обговорення клубами. Виконком УАФ проголосував і ухвалив такі рішення, а тепер багато з цих нюансів опиняються на поверхні.

УПЛ замість захисту інтересів Ліги, неприховано лобіює інтереси "Шахтаря" та інших учасників єврокубків. А внутрішні змагання відходять на другий план. Таким чином, вважаємо, що керівництво УПЛ відверто дискредитує інтереси Ліги й більшості клубів УПЛ", — заявив Чабан.

Додамо, що минулого сезону сам "Рух" переносив гру УПЛ через участь команди в Юнацькій лізі УЄФА.

Додамо, що 21 серпня УПЛ перенесла матч 5-го туру "Рух" — "Дніпро-1", а до цього гру "Динамо" — "Верес".

У 4-му турі чемпіонату України "Рух" вперше втратив очки.