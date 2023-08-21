В украинском футболе новый скандал: замешаны "Динамо" и "Шахтер"

В Украине некоторые клубы могут в одностороннем порядке переносить игры

Футбольный клуб "Рух", который на данный момент лидирует в чемпионате Украины, обвинил участников еврокубков в манипуляциях с регламентом Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Соответствующее заявление сделал технический директор "Руха" Александр Чабан, передает пресс-служба клуба. Он обвинил "Днепр-1" и "Динамо" в переносах матчей украинского первенства под предлогом участия в еврокубковых играх. Кроме того, Чабан заявил, что норма о переносах матчей была внесена в регламент УПЛ "исподтишка" "Шахтером".

"Такая норма действительно прописана в регламенте. Она путем манипуляций исподтишка была продвинута "Шахтером" и руководством УПЛ. Эти вопросы регламента, как и некоторые другие нормы, сознательно не выносились на широкое обсуждение клубами. Исполком УАФ проголосовал и принял такие решения, а теперь многие из этих нюансов оказываются на поверхности.

УПЛ вместо защиты интересов Лиги, явно лоббирует интересы "Шахтера" и других участников еврокубков. А внутренние состязания отходят на второй план. Таким образом руководство УПЛ откровенно дискредитирует интересы Лиги и большинства клубов УПЛ", — заявил Чабан.

Добавим, что в прошлом сезоне сам "Рух" переносил игру УПЛ из-за участия команды в Юношеской лиге УЕФА.

Добавим, что 21 августа УПЛ перенесла матч 5-го тура "Рух" — "Днепр-1", а до этого игру "Динамо" — "Верес".

В 4-м туре чемпионата Украины "Рух" впервые потерял очки.