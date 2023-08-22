"Динамо" — "Бешикташ": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги конференцій

Кияни знаходяться за 2 кроки від групового етапу єврокубка

У четвер, 24 серпня, "Динамо" зустрінеться з "Бешикташем" у рамках першого поєдинку відбору Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. Напередодні кияни лише у серії пенальті пройшли грецький "Аріс". На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Бешикташ".

Гру "Динамо" проти турецького клубу в прямому ефірі покажуть телеканал 2+2 та Youtube-канал FootballHub. Крім того, матч можна переглянути на платформі "Київстар ТБ" та на офіційному Youtube-каналі київського клубу. Про це повідомляє "Телеграф".

Перша гра відбору ЛК "Динамо" — "Бешикташ" відбудеться у Бухаресті на стадіоні "Жулешті", початок поєдинку — о 20:00 за київським часом. Переможець 2-матчевого протистояння зіграє на груповому етапі Ліги конференцій, а той, хто програє, залишить єврокубки.

Раніше букмекери оцінили шанси команд у першій грі.

Нагадаємо, через матч з "Бешикташем" кияни перенесли гру чемпіонату України проти "Вереса", спровокувавши скандал в УПЛ. Крім того, ЗМІ дізналися про те, що у столичній команді вирує конфлікт у роздягальні.