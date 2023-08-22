"Бешикташ" є суперником київського "Динамо" за раундом плей-офф кваліфікації Ліги конференцій

Турецький "Бешикташ" вирішив допомогти путінському режиму та придбав у московського ЦСКА футболіста.

Як пише офіційний сайт стамбульців, команда підписала казахстанського півзахисника Бахтіяра Зайнутдінова.

Сума трансферу склала 4,5 мільйона євро і частину від цього трансферу буде сплачено до бюджету росії як податки, які можуть витратити на війну в Україні.

Контракт футболіст збірної Казахстану підписав до літа 2027 року.

У ЦСКА Зайнутдінов провів 82 матчі, в яких забив сім м’ячів. За свою національну збірну він провів 30 матчів та забив у них 12 голів.

Цікаво, що турецький "Бешикташ" є суперником київського "Динамо" за раундом плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Перший матч кияни проведуть 24 серпня у Бухаресті на стадіоні "Жулешті", початок поєдинку о 20:00 за київським часом. Гра у відповідь відбудеться в Стамбулі 31 серпня.

Переможець протистояння зіграє на груповому етапі Ліги конференцій, а той, хто програв, залишить єврокубки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що російський "Газпром", незважаючи на щедру пропозицію, не зумів стати спонсором "Бешикташа".