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У "Динамо" конфлікт між футболістами? Журналіст розкрив цікаві подробиці

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Мірча Луческу
Мірча Луческу. Фото ФК Динамо (Київ)

Кияни мають проблеми із дисципліною

У київському "Динамо", яке несподівано програло у 4-му турі УПЛ одеському "Чорноморцю", є конфлікти між футболістами.

Про це в авторській програмі розповів відомий журналіст Володимир Звєров.

За його словами, розбіжності між гравцями виявилися саме у матчі з одеською командою.

"Футболісти Динамо сваряться між собою, нервують у розмовах. Це те, що видно біля поля і що ти не побачиш по телевізійній картинці. Є внутрішня нервозність, яка переходить у зовнішню.

І це також дуже важливий фактор того, що результат не здобувається. Ось ця психологія, нерви, помилки накладаються і ця знервованість стає ще сильнішою і вона вибухає", – зазначив він.

Цікаво, що вже 24 серпня кияни мають провести першу гру в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Суперниками "Динамо" будуть футболісти турецького "Бешикташу".

Після трьох зіграних матчів в УПЛ (у "Динамо" гра в запасі), кияни посідають сьоме місце у турнірній таблиці.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Динамо" заступилося за героїв "Азовсталі", яких образили фанати грецького "Аріса".

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#Футбол #Скандал #ФК Динамо Київ