"Бешикташ" является соперником киевского "Динамо" по раунду плей-офф квалификации Лиги конференций

Турецкий "Бешикташ" решил помочь путинскому режиму и приобрел у московского ЦСКА футболиста.

Как пишет официальный сайт стамбульцев, команда подписала казахстанского полузащитника Бахтияра Зайнутдинова.

Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро и часть от этого трансфера будет уплачена в бюджет россии в качестве налогов, которые могут потратить на войну в Украине.

Контракт футболист сборной Казахстана подписал до лета 2027 года.

В ЦСКА Зайнутдинов провел 82 матча, в которых забил семь мячей. За свою национальную сборную он провел 30 матчей и забил в них 12 голов.

Интересно, что турецкий "Бешикташ" является соперником киевского "Динамо" по раунду плей-офф квалификации Лиги конференций. Первый матч киевляне проведут 24 августа в Бухаресте на стадионе "Жулешти", начало поединка — в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится в Стамбуле 31 августа.

Победитель противостояния сыграет на групповом этапе Лиги конференций, а проигравший покинет еврокубки.

Ранее "Телеграф" писал о том, что российский "Газпром", несмотря на щедрое предложение, не сумел стать спонсором "Бешикташа".