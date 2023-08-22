"Над батьковою могилою літають ракети": в рф пішли на чергове блюзнірство (відео)

Росіяни хочуть організувати матч пам’яті футболіста в той час, коли над його могилою в Одесі літають російські ракети

Вдова колишнього півзахисника московського "Спартака" та одеського "Чорноморця" Іллі Цимбаларя Ірина та його син Сергій висловилися категорично проти проведення матчу пам’яті у Москві. Напередодні фанати "Зеніту" зганьбилися, провівши акцію про війну в Україні.

Відповідна заява Ірини та Сергія доступна на YouTube-каналі Ukraine Media Center Odesa. Родичі футболіста заявили, що не мають жодного відношення до організації гри у Москві. Вони назвали "блюзнірством" проведення поєдинку в росії, коли над могилою Цимбаларя в Одесі літають російські ракети. Сергій також закликав зірок світового футболу не їхати на гру, адже таким чином вони просто ганьблять пам’ять великого гравця.

"У нас ніхто не питав згоди на проведення цього матчу в Москві. Ми проти, ми не давали згоди, ми це не підтримуємо. Ми до цього матчу не маємо відношення. Я готовий битися до кінця, щоб цей матч не відбувся.

Як люди можуть просто дозволити проводити цей матч, коли над батьковою могилою літають ракети? Як ви взагалі уявляєте його проведення? Ви будете радіти, плескати й робити один одному компліменти, коли я зі своєю сім’єю, ми з мамою сидимо в бомбосховищі?" — заявив Сергій.

"Я вважаю, що це взагалі блюзнірство — робити матч пам’яті в такій ситуації. У нас ніхто не питав дозволу", — додала Ірина.

Зазначимо, матч пам’яті Цимбаларя відбудеться 9 вересня у Москві. Організатором поєдинку є другий син футболіста Олег, який поїхав до росії після початку повномасштабного вторгнення. На гру погодилися приїхати такі зірки футболу: Флоран Малуда, Сантьяго Каньїсарес, Фернандо Мор'єнтес та Еммануель Адебайор. Ілля Цимбалар помер у 2013 році у віці 44 років. Колишнього гравця збірних України та росії поховали в Одесі.

Цимбалар виступав за "Спартак" з 1993 по 1999 рік

Раніше повідомлялося, що вболівальники московського "Спартака" створили нацистський символ на трибунах.

Нагадаємо, "Спартак" зіткнувся з труднощами під час підписання гравця збірної Молдови через українських родичів футболіста.