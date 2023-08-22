"Над папиной могилой летают ракеты": в рф пошли на очередное кощунство (видео)

Россияне хотят организовать матч памяти футболиста в то время, когда над его могилой в Одессе летают российские ракеты

Вдова бывшего полузащитник московского "Спартака" и одесского "Черноморца" Ильи Цымбаларя Ирина и его сын Сергей высказались категорически против проведения матча памяти в Москве. Накануне фанаты "Зенита" опозорились, проведя акцию о войне в Украине.

Соответствущее заявление Ирины и Сергея доступны на YouTube-канале Ukraine Media Center Odesa. Родственники футболиста заявили, что не имеют никакого отношения к организации игры в Москве. Они назвали "кощунством" проведение поединка в рф, когда над могилой Цымбаларя в Одессе летают российские ракеты. Сергей также призвал звезд мирового футбола не ехать на игру, ведь таким образом они просто порочат память великого игрока.

"У нас никто не спрашивал согласия на проведение этого матча в Москве. Мы против, мы не давали согласия, мы это не поддерживаем. Мы к этому матчу никак не относимся. Я готов биться до конца, чтобы этот матч не состоялся.

Как люди могут просто позволить проводить этот матч, когда над папиной могилой летают ракеты? Как вы вообще представляете себе его проведение? Вы будете радоваться, хлопать и делать друг другу комплименты в то время, как я со своей семьей, мы с мамой сидим в убежище?" — заявил Сергей.

"Я считаю, что это вообще кощунство — делать матч памяти в такой ситуации. У нас никто не спрашивал разрешения", — добавила Ирина.

Отметим, матч памяти Цымбаларя состоится 9 сентября в Москве. Организатором поединка является второй сын футболиста Олег, который уехал в рф после начала полномасштабного вторжения. На игру согласились приехать такие звезды футбола: Флоран Малуда, Сантьяго Каньисарес, Фернандо Морьентес и Эммануэль Адебайор. Илья Цымбаларь умер в 2013 году в возрасте 44 лет. Бывший игрок сборных Украины и россии похоронен в Одессе.

Цымбаларь выступал за "Спартак" с 1993 по 1999 год

Ранее сообщалось, что болельщики московского "Спартака" образовали нацистский символ на трибунах.

Напомним, "Спартак" столкнулся с трудностями при подписании игрока сборной Молдовы из-за украинских родственников футболиста.