"Динамо" змінило колір і заграло, але "Бешикташ" все одно був кращим (відео)

Кияни дали бій турецькому гранду

У четвер, 24 серпня, "Динамо" провело перший матч раунду плей-офф Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти "Бешикташу".

Зустріч, що проходила у Бухаресті на стадіоні "Жулешті", завершилася з рахунком 3:2 на користь турецького клубу. Про це повідомляє "Телеграф".

Кияни непогано розпочали поєдинок, проте особливої гостроти біля воріт гостей, окрім удару Ваната після розіграшу стандарту, не виникало. Водночас форвард "Бешикташа" Венсан Абубакар кілька разів кошмарив оборону Біло-Синіх. Саме після навісу на камерунця Денис Попов зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, а Абубакар реалізував 11-метровий удар.

На початку другого тайму "динамівці", здавалося, зрівняли рахунок, але гол Караваєва було скасовано після перегляду VAR через офсайд. Проте "Динамо" таки відігралося. Караваєв прострілив із правого флангу, а Микола Шапаренко в дотик пробив у кут воріт. Після цього команди практично відразу обмінялися голами — спочатку взяття воріт оформив Омар Коллі, після чого рахунок зрівняв Назар Волошин. Вирішальний гол у компенсований час оформив Бахтиер Зайнутдінов, якого "Бешикташ" купив днями у ЦСКА (Москва).

"Динамо" — "Бешикташ" — 2:3.

Голи: Шапаренко, 60, Волошин, 66 — Абубакар, 40, пен, Коллі, 65, Зайнутдінов, 90+4.

Попередження: Розьє, 79, Хаджиахметович, 90.

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак — Сидорчук, Шапаренко — Караваєв, Буяльський (Царенко, 90), Волошин (Діалло, 76) — Ванат.

"Бешикташ": Гюнок — Розьє, Амарті, Коллі, Масуаку (Зайнутдінов, 46) — Учан (Окслейд-Чемберлен, 86), Хаджиахметович, Жедсон Фернандеш — Булут, Абубакар (Тосун, 89), Мулека.

Статистика матчу Динамо - Бешикташ

Додамо, що кияни вперше грали у резервній формі, яка нагадує кольори збірної України. Використання жовтого комплекту було присвячене Дню незалежності України. У новій формі "динамівці" провели свій найкращий матч у поточному розіграші ЛК.

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Бешикташ" буде доступний тут пізніше.

Гра-відповідь між командами відбудеться 31 серпня в Стамбулі. Переможець 2-матчевого протистояння киян та стамбульців зіграє на груповому етапі Ліги конференцій, а той, хто програє, завершить євросезон.

Нагадаємо, "Динамо" перенесло гру 5-го туру Української прем’єр-ліги, щоб краще підготуватися до поєдинку з "Бешикташем". Це спровокувало скандал в українському футболі.

У минулому раунді відбору ЛК кияни насилу пройшли грецький "Аріс", а "Бешикташ" не помітив азербайджанський "Нефтчі".