День Незалежності України 2023: патріотичні картинки до свята 24 серпня

Під час боротьби українців із російськими загарбниками свято цінується ще більше

У четвер, 24 серпня 2023 року відзначається День Незалежності України, хоч і цього разу в столиці не планують масових заходів. Свято набуває особливого значення, адже продовжується повномасштабна російсько-українська війна, де наша армія кожного дня виборює свободу.

В 1991 році було ухвалено Акт проголошення незалежності України. Після від’єднання від СРСР наша держава відновила свою самостійність. 24 серпня – велике державне свято, однак варто додати, що за дії воєнного стану вихідного не передбачено. Зазвичай в цю дату по всіх містах країни відбувалися урочистості, молитви за Україну, святкові концерти з феєрверками, а в столиці в окремі роки – військові паради.

"Телеграф" публікує красиві листівки до Дня Незалежності України. Ви можете завантажити картинку в свій гаджет і надіслати друзям, рідним, колегам. Багато хто ділиться привітаннями та патріотичними зображеннями у соціальних мережах.

Привітання з Днем Незалежності України

Раніше "Телеграф" повідомляв, які свята окрім Дня Незалежності відзначають українці наприкінці літа. Всі важливі дати цього місяця знайдете в календарі на серпень-2023.