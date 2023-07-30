Рус

Вихідні та свята у серпні 2023: скільки відпочиватимуть українці (календар)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Через воєнний стан святкових вихідних у серпні не буде
Через воєнний стан святкових вихідних у серпні не буде. Фото Телеграф

Вихідних в останньому літньому місяці не так багато, як хотілося б

В Україні днями продовжили режим воєнного стану, тому жодних додаткових вихідних на честь свят чи скорочених робочих днів у серпні-місяці не передбачено. Однак буде вісім вихідних днів — це стосується субот та неділь.

"Телеграф" розповідає, що в останньому місяці літа 2023 року на українців чекають 23 робочі дні та 8 вихідних днів. Календар на серпень, представлений нижче, містить також позначки професійних та міжнародних святкових дат.

Вихідні у серпні 2023 в Україні

Вихідні дні : 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 серпня.

Робочі дні: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 29-31 серпня.

Додаткові вихідні: нема.

Скорочені робочі дні: нема.

Календар вихідних та свят на серпень 2023
Календар вихідних та свят на серпень 2023

Свята у серпні 2023 в Україні

  • 1 серпня — День інкасатора.
  • 2 серпня — День аеромобільних військ.
  • 6 серпня — День Повітряних сил Збройних Сил України.
  • 8 серпня — День військ зв’язку Збройних Сил України.
  • 9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу.
  • 12 серпня — Міжнародний день молоді.
  • 13 серпня — День будівельника, День працівників ветеринарної медицини.
  • 15 серпня — День археолога.
  • 19 серпня — День пасічника.
  • 23 серпня — День Державного Прапора України.
  • 24 серпняДень Незалежності України.
  • 26 серпня — День авіації України, День далекобійника.
  • 27 серпня — День шахтаря.
  • 29 серпня — День пам’яті захисників України.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Україні у серпні 2023 року. Останній місяць літа обіцяє бути аномальним.

Теги:
#Календар #Свята #Державні свята