Вихідні та свята у серпні 2023: скільки відпочиватимуть українці (календар)

Вихідних в останньому літньому місяці не так багато, як хотілося б

В Україні днями продовжили режим воєнного стану, тому жодних додаткових вихідних на честь свят чи скорочених робочих днів у серпні-місяці не передбачено. Однак буде вісім вихідних днів — це стосується субот та неділь.

"Телеграф" розповідає, що в останньому місяці літа 2023 року на українців чекають 23 робочі дні та 8 вихідних днів. Календар на серпень, представлений нижче, містить також позначки професійних та міжнародних святкових дат.

Вихідні у серпні 2023 в Україні

Вихідні дні : 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 серпня.

Робочі дні: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 29-31 серпня.

Додаткові вихідні: нема.

Скорочені робочі дні: нема.

Календар вихідних та свят на серпень 2023

Свята у серпні 2023 в Україні

1 серпня — День інкасатора.

— День інкасатора. 2 серпня — День аеромобільних військ.

— День аеромобільних військ. 6 серпня — День Повітряних сил Збройних Сил України.

— День Повітряних сил Збройних Сил України. 8 серпня — День військ зв’язку Збройних Сил України.

— День військ зв’язку Збройних Сил України. 9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу.

— Міжнародний день корінних народів світу. 12 серпня — Міжнародний день молоді.

— Міжнародний день молоді. 13 серпня — День будівельника, День працівників ветеринарної медицини.

— День будівельника, День працівників ветеринарної медицини. 15 серпня — День археолога.

— День археолога. 19 серпня — День пасічника.

— День пасічника. 23 серпня — День Державного Прапора України.

— День Державного Прапора України. 24 серпня — День Незалежності України .

— . 26 серпня — День авіації України, День далекобійника.

— День авіації України, День далекобійника. 27 серпня — День шахтаря.

— День шахтаря. 29 серпня — День пам’яті захисників України.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Україні у серпні 2023 року. Останній місяць літа обіцяє бути аномальним.