Вихідні та свята у серпні 2023: скільки відпочиватимуть українці (календар)
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Вихідних в останньому літньому місяці не так багато, як хотілося б
В Україні днями продовжили режим воєнного стану, тому жодних додаткових вихідних на честь свят чи скорочених робочих днів у серпні-місяці не передбачено. Однак буде вісім вихідних днів — це стосується субот та неділь.
"Телеграф" розповідає, що в останньому місяці літа 2023 року на українців чекають 23 робочі дні та 8 вихідних днів. Календар на серпень, представлений нижче, містить також позначки професійних та міжнародних святкових дат.
Вихідні у серпні 2023 в Україні
Вихідні дні : 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 серпня.
Робочі дні: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 29-31 серпня.
Додаткові вихідні: нема.
Скорочені робочі дні: нема.
Свята у серпні 2023 в Україні
- 1 серпня — День інкасатора.
- 2 серпня — День аеромобільних військ.
- 6 серпня — День Повітряних сил Збройних Сил України.
- 8 серпня — День військ зв’язку Збройних Сил України.
- 9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу.
- 12 серпня — Міжнародний день молоді.
- 13 серпня — День будівельника, День працівників ветеринарної медицини.
- 15 серпня — День археолога.
- 19 серпня — День пасічника.
- 23 серпня — День Державного Прапора України.
- 24 серпня — День Незалежності України.
- 26 серпня — День авіації України, День далекобійника.
- 27 серпня — День шахтаря.
- 29 серпня — День пам’яті захисників України.
Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Україні у серпні 2023 року. Останній місяць літа обіцяє бути аномальним.