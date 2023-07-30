Выходные и праздники в августе 2023: сколько будут отдыхать украинцы (календарь)

Выходных в последнем летнем месяце не так много, как хотелось бы

В Украине на днях продлили режим военного положения, поэтому никаких дополнительных выходных в честь праздников или сокращенных рабочих дней в августе-месяце не предусмотрено. Однако будет восемь выходных дней — это относится к субботам и воскресеньям.

"Телеграф" рассказывает, что в последнем месяце лета 2023 года украинцев ожидают 23 рабочих дня и 8 выходных дней. Календарь на август, представленный ниже, содержит также отметки профессиональных и международных праздничных дат.

Выходные в августе 2023 в Украине

Выходные дни: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 августа.

Рабочие дни: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 29-31 августа.

Дополнительные выходные: нет.

Сокращенные рабочие дни: нет.

Календарь выходных и праздников на август 2023

Праздники в августе 2023 в Украине

1 августа — День инкассатора.

— День инкассатора. 2 августа — День аэромобильных войск.

— День аэромобильных войск. 6 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

— День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины.

— День войск связи Вооруженных Сил Украины. 9 августа — Международный день коренных народов мира.

— Международный день коренных народов мира. 12 августа — Международный день молодежи.

— Международный день молодежи. 13 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины.

— День строителя, День работников ветеринарной медицины. 15 августа — День археолога.

— День археолога. 19 августа — День пасечника.

— День пасечника. 23 августа — День Государственного Флага Украины.

— День Государственного Флага Украины. 24 августа — День Независимости Украины .

— . 26 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика.

— День авиации Украины, День дальнобойщика. 27 августа — День шахтера.

— День шахтера. 29 августа — День памяти защитников Украины.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Украине в августе 2023 года. Последний месяц лета обещает быть аномальным.