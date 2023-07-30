Выходные и праздники в августе 2023: сколько будут отдыхать украинцы (календарь)
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Выходных в последнем летнем месяце не так много, как хотелось бы
В Украине на днях продлили режим военного положения, поэтому никаких дополнительных выходных в честь праздников или сокращенных рабочих дней в августе-месяце не предусмотрено. Однако будет восемь выходных дней — это относится к субботам и воскресеньям.
"Телеграф" рассказывает, что в последнем месяце лета 2023 года украинцев ожидают 23 рабочих дня и 8 выходных дней. Календарь на август, представленный ниже, содержит также отметки профессиональных и международных праздничных дат.
Выходные в августе 2023 в Украине
Выходные дни: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 августа.
Рабочие дни: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 29-31 августа.
Дополнительные выходные: нет.
Сокращенные рабочие дни: нет.
Праздники в августе 2023 в Украине
- 1 августа — День инкассатора.
- 2 августа — День аэромобильных войск.
- 6 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины.
- 9 августа — Международный день коренных народов мира.
- 12 августа — Международный день молодежи.
- 13 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины.
- 15 августа — День археолога.
- 19 августа — День пасечника.
- 23 августа — День Государственного Флага Украины.
- 24 августа — День Независимости Украины.
- 26 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика.
- 27 августа — День шахтера.
- 29 августа — День памяти защитников Украины.
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