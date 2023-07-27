Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине: до какого числа

Это уже восьмое продление с начала полномасштабной войны

Верховная Рада Украині в очередной раз продлила действие военного положения и мобилизации, действие которых после последнего продления должно было закончится 18 августа 2023 года.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

За соответствующее решение отдали свои голоса 347 народных избранника.

Благодаря новому решению действие военного положения и всеобщей мобилизации будет продолжаться до 15 ноября 2023 года (90 дней).

Напомним, что это уже восьмое продление с начала полномасштабной войны.

Для справки: в Украине ввели военное положение с 05 ч 30 мин. 24 февраля 2022 сроком на 30 суток. После чего было продлено на 30 суток — с 5 часов 30 минут 26 марта — до 25 апреля. Потом продлили на 90 суток — до 25 августа 2022 года. А затем еще несколько раз подряд.

Вероятнее всего так будет продолжаться и дальше пока ВСУ не одержат победу над российскими захватчиками.

О том, кто в Украине может получить повестку во время военного положения и всеобщей мобилизации вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Также мы сообщали, что украинский Кабмин внес изменения в постановление, регулирующее вопросы бронирование военнообязанных на период мобилизации и на военное время. В частности, был расширен перечень сфер, работники которых могут быть забронированы.