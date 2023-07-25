Мобилизация продолжится: кто из украинцев может получить повестку в августе

Не все обязательно попадут в армию

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а многие наши сограждане, как и раньше, продолжают получать повестки из военкоматов. Это, к слову, продолжиться и в следующем месяце, а о том, кто именно их будет получать в августе рассказывает "Телеграф".

Как пишет издание NV, во время мобилизации повестку может получить любой из мужчин от 18 до 60 лет, но это не означает отправку на фронт. Те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию.

Таким образом повестку в августе на улице могут получить:

мужчины от 18 до 60 лет с правом на отсрочку, подтвержденным ТЦК;

мужчины от 18 до 60 лет, исключенные с воинского учета;

мужчины от 18 до 60 лет с бронированием на работе;

снятые с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью и тяжелыми болезнями;

мужчины от 18 до 60 лет, которые не имеют оснований для отсрочки;

мужчины от 18 до 60 лет, которые были осуждены к тяжкому преступлению.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие повестки украинцы будут получать в августе.

Также мы сообщали, что в Украине изменились некоторые правила мобилизации.