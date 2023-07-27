Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні: до якого числа

Це вже восьме продовження з початку повномасштабної війни

Верховна Рада України вкотре продовжила дію воєнного стану та мобілізації, дія яких після останнього продовження мала закінчитися 18 серпня 2023 року.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

За відповідне рішення віддали свої голоси 347 народних обранців.

Завдяки новому рішенню дія воєнного стану та загальної мобілізації триватиме до 15 листопада 2023 року (90 днів).

Нагадаємо, що це вже восьме продовження від початку повномасштабної війни.

Для довідки: в Україні запровадили воєнний стан з 05 год 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Після чого було продовжено на 30 діб – з 5 години 30 хвилин 26 березня – до 25 квітня. Потім продовжили на 90 діб – до 25 серпня 2022 року. А потім ще кілька разів поспіль.

Найімовірніше так триватиме й надалі, поки ВСУ не здобудуть перемогу над російськими загарбниками.

Про те, хто в Україні може отримати повістку під час воєнного стану та загальної мобілізації, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Також ми повідомляли, що український Кабмін вніс зміни до постанови, яка регулює питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Зокрема, було розширено перелік сфер, працівників яких може бути заброньовано.