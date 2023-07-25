Мобілізація продовжиться: хто з українців може отримати повістку у серпні

Не всі обов’язково потраплять до армії

В Україні продовжується дія загальної мобілізації, а багато наших співгромадян, як і раніше, продовжують отримувати повістки з військкоматів. Це, до речі, продовжиться і наступного місяця, а про те, хто саме їх отримуватиме в серпні, розповідає "Телеграф".

Як пише видання NV, під час мобілізації повістку може отримати будь-який із чоловіків від 18 до 60 років, але це не означає відправлення на фронт. Ті, хто мають законні підстави, за станом здоров’я чи іншими причинами не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії.

Таким чином повістку у серпні на вулиці можуть отримати:

чоловіки від 18 до 60 років із правом на відстрочку, підтвердженим ТЦК;

чоловіки віком від 18 до 60 років, виключені з військового обліку;

чоловіки від 18 до 60 років із бронюванням на роботі;

зняті з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю та тяжкими хворобами;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають підстав для відстрочення;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які були засуджені до тяжкого злочину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які повістки українці отримуватимуть у серпні.

Також ми повідомляли, що в Україні змінилися деякі правила мобілізації.