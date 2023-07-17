Строковиків відправлять на війну? В Україні нові правила мобілізації

Нові норми набудуть чинності вже 1 серпня 2023 року

В Україні триває дія загальної мобілізації, а в цьому процесі вже у серпні відбудуться деякі зміни.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, згідно з даними на сайті українського Кабміну, наприкінці червня набрав чинності Закон №3161-IX. Він передбачає, що військовослужбовці строкової військової служби можуть добровільно стати мобілізованими, але за умов:

Строк їхньої військової служби закінчився під час воєнного стану;

Військова служба продовжена понад установлені строки;

Під час воєнного стану вони прослужили не менше шести місяців.

Також Закон передбачає запровадження щомісячної додаткової винагороди для строковиків. Така норма набуде чинності вже 1 серпня 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, кому з українців не прийде повістка у серпні. А докладно про те, як проходить мобілізація в липні, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням. Цього місяця, до речі, набули чинності відразу кілька нововведень. Серед них, наприклад, заборона простим українцям працювати в охоронній сфері. Тепер цією діяльністю можуть займатися лише особи, які перебувають у військовому резерві та мають відстрочку від призову, або не підлягають призову під час мобілізації.