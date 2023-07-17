Укр

Срочников отправят на войну? В Украине новые правила мобилизации

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Денис Подставной Денис Подставной
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Срочников отправят на войну? В Украине новые правила мобилизации Новость обновлена 17 июля 2023, 15:08

Новые нормы вступят в силу уже 1 августа 2023 года

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а в этом процессе уже в августе произойдут некоторые изменения.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, согласно данным на сайте украинского Кабмина, в конце июня набрал силу Закон №3161-IX. Он предполагает, что военнослужащие срочной воинской службы могут добровольно стать мобилизованными, но при условиях:

  • Срок их воинской службы истек во время военного положения;
  • Военная служба продлена сверх установленных сроков;
  • Во время военного положения они прослужили не менее шести месяцев.

Также Закон предусматривает введение ежемесячного дополнительного вознаграждения для срочников. Такая норма вступит в силу уже 1 августа 2023 года.

Напомним, ранее мы сообщали о том, кому из украинцев не придет повестка в августе. А подробно о том, как проходит мобилизация в июле вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке. В этом месяце, к слову, в силу вступили сразу несколько нововведений. Среди них, например, запрет простым украинцам на работу в охранной сфере. Теперь этой деятельностью могут заниматься только лица, находящиеся в военном резерве и имеющие отсрочку от призыва, или не подлежащие призыву во время мобилизации.

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#Украина #Призыв #Мобилизация #Повестка