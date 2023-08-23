С Днем Независимости Украины! Яркие открытки с пожеланиями мира и победы
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В условиях российско-украинской войны праздник приобретает особое значение
В четверг 24 августа 2023 года отмечается важный государственный праздник в календаре на август — День Независимости Украины. Именно в этот день 32 года наша страна вышла из состава Советского Союза.
Во время полномасштабной российско-украинской войны значение этого праздника приобретает более глубокие смыслы. Каждый день украинцы на фронте борются за независимость, самостоятельность, суверенность. В мирное время 24 августа предусматривался официальный выходной, а во всех уголках страны проходили всевозможные торжества, концерты, акции и марши.
По случаю праздника "Телеграф" делится красивыми открытками с Днем Независимости Украины. Обменяйтесь картинками со своими друзьями, родными и коллегами в любых мессенджерах.
Никакие обстоятельства не помешают отметить такой важный для украинского народа день. Скорейшей Победы нашей Украине и мирного неба!
Картинки с Днем Независимости Украины
Напомним, из-за продолжения войны с российским агрессором в 2023 году не предусмотрено выходного 24 августа. В условиях войны в столице отказались от проведения массовых мероприятий. Городской глава Киева Виталий Кличко призвал в праздник строго соблюдать сигналы воздушной тревоги.