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С Днем Независимости Украины! Яркие открытки с пожеланиями мира и победы

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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24 августа – День Независимости Украины
24 августа – День Независимости Украины. Фото Freepik

В условиях российско-украинской войны праздник приобретает особое значение

В четверг 24 августа 2023 года отмечается важный государственный праздник в календаре на августДень Независимости Украины. Именно в этот день 32 года наша страна вышла из состава Советского Союза.

Во время полномасштабной российско-украинской войны значение этого праздника приобретает более глубокие смыслы. Каждый день украинцы на фронте борются за независимость, самостоятельность, суверенность. В мирное время 24 августа предусматривался официальный выходной, а во всех уголках страны проходили всевозможные торжества, концерты, акции и марши.

По случаю праздника "Телеграф" делится красивыми открытками с Днем Независимости Украины. Обменяйтесь картинками со своими друзьями, родными и коллегами в любых мессенджерах.

Никакие обстоятельства не помешают отметить такой важный для украинского народа день. Скорейшей Победы нашей Украине и мирного неба!

Картинки с Днем Независимости Украины

С Днем Независимости Украины
С Днем Независимости Украины
С Днем Независимости Украины
Поздравление с Днем Независимости Украины
Поздравление с Днем Независимости Украины
Поздравление с Днем Независимости Украины

Напомним, из-за продолжения войны с российским агрессором в 2023 году не предусмотрено выходного 24 августа. В условиях войны в столице отказались от проведения массовых мероприятий. Городской глава Киева Виталий Кличко призвал в праздник строго соблюдать сигналы воздушной тревоги.

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#День Независимости #Открытки