З Днем Незалежності України! Яскраві листівки з побажаннями миру і перемоги

В умовах російсько-української війни свято набуває особливого значення

У четвер 24 серпня 2023 року відзначається важливе державне свято в календарі на серпень — День Незалежності України. Саме цього дня 32 роки наша країна вийшла зі складу Радянського Союзу.

Під час повномасштабної російсько-української війни значення цього свята набуває глибших смислів. Щодня українці на фронті виборюють незалежність, самостійність, суверенність. У мирний час 24 серпня передбачався офіційний вихідний, а по всіх куточках країни відбувалися всілякі урочистості, концерти, акції та марші.

З нагоди свята "Телеграф" ділиться гарними листівками з Днем Незалежності України. Обмінюйтеся картинками зі своїми друзями, рідними і колегами в будь-яких месенджерах.

Жодні обставини не завадять вшанувати такий важливий для українського народу день. Якнайскорішої Перемоги нашій Україні та мирного неба!

Картинки з Днем Незалежності України

Нагадаємо, через продовження війни з російським агресором в 2023 році не передбачено вихідного 24 серпня. В умовах війни у столиці відмовилися від проведення масових заходів. Міський голова Києва Віталій Кличко закликав у свято суворо дотримуватися сигналів повітряної тривоги.