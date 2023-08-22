День Независимости Украины 2023: патриотические картинки к празднику 24 августа

Во время борьбы украинцев с российскими захватчиками праздник ценится еще больше

В четверг, 24 августа 2023 года, отмечается День Независимости Украины, хотя и на этот раз в столице не планируют массовых мероприятий. Праздник приобретает особое значение, ведь продолжается полномасштабная российско-украинская война, где наша армия каждый день борется за свободу.

В 1991 году был принят Акт провозглашения независимости Украины. После отсоединения от СССР наше государство восстановило свою самостоятельность. 24 августа – большой государственный праздник, однако следует добавить, что при действии военного положения выходного не предусмотрено. Обычно в эту дату по всем городам страны проходили торжества, молитвы за Украину, праздничные концерты с фейерверками, а в столице в отдельные годы – военные парады.

"Телеграф" публикует красивые открытки ко Дню Независимости Украины. Вы можете скачать картинку на свой гаджет и отправить друзьям, родным, коллегам. Многие делятся поздравлениями и патриотическими изображениями в социальных сетях.

Поздравления с Днем Независимости Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, какие праздники, кроме Дня Независимости, отмечают украинцы в конце лета. Все важные даты этого месяца найдете в календаре на август-2023.