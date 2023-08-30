Команда УПЛ на грани исчезновения: все из-за российских ракет

Харьковский клуб может исчезнуть из футбольной карты Украины

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" и учредитель АES Group Константин Валеулин объявил о прекращении финансирования харьковского клуба его компанией. По итогам 5 туров украинского первенства харьковская команда занимает 9-е место.

Соответствующее заявление Валеулина доступно на официальном сайте команды. В клубе отметили, что ракетные удары рф нанесли сокрушительный удар АES Group, из-за чего компания фактически потеряла все активы в Украине и не может больше финансировать футбольный клуб.

"Мы приносим свои извинения всем, кого огорчило это обращение, прежде всего у сотрудников Клуба, футболистов и болельщиков, но эта новость является объективной реальностью настоящего.

Теперь необходимо собрать Общее собрание учредителей Клуба и обсудить эту сложную ситуацию. "АES Group" владеет контрольным пакетом акций, однако есть другие учредители, которые могут подхватить нашу инициативу развития Клуба и обеспечить его финансирование, или дать другие предложения", — заявил Валеулин.

Таким образом, харьковский клуб находится на грани исчезновения. Пока неизвестно, будет ли "Металлист-1925" проводить матч 6-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Руха".

Если клуб снимется из чемпионата до окончания 1-го круга, то все его результаты аннулируются. На данный момент у харьковчан 6 очков.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале в УПЛ из-за переносов матчей.