Чемпионат Украины по футболу, 6 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Чемпионат превратился в лигу переносов
В пятницу, 1 сентября, матчем "Верес" — "Черноморец" стартует 6-й тур в Украинской премьер-лиге (УПЛ) сезона 2023/24. Накануне в украинском футболе вспыхнул скандал из-за того, что участники еврокубков переносят игры национального первенства.
С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Шахтер" встретится в гостях с "Минаем". Центральная встреча игрового тура "Заря" — "Динамо" перенесена по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. В сентябре национальная команда проведет два матча в рамках отбора на чемпионат Европы-2024 с Англией (09.09) и Италией (12.09).
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 6 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 1 сентября
"Верес" — "Черноморец" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Суббота, 2 сентября
"Минай" — "Шахтер" Донецк — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"
"Полесье" — "Оболонь" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Ворскла" — "Александрия" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Воскресенье, 3 сентября
"Днепр-1" — ЛНЗ Черкассы — 13:00 — YouTube, "Уніан ТБ"
"Колос" — "Кривбасс" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Рух" — "Металлист 1925" — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"
"Заря" — "Динамо" — перенесен.
На первом этапе трансляции всех матчей УПЛ на всех платформах будут бесплатными!
С результатами и видеообзорами матчей 5 тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".
Ранее сообщалось, что украинские клубы провалили еврокубковую кампанию. Это отражено в таблице коэффициентов УЕФА.