Чемпионат Украины по футболу, 6 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Чемпионат превратился в лигу переносов

В пятницу, 1 сентября, матчем "Верес" — "Черноморец" стартует 6-й тур в Украинской премьер-лиге (УПЛ) сезона 2023/24. Накануне в украинском футболе вспыхнул скандал из-за того, что участники еврокубков переносят игры национального первенства.

С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Шахтер" встретится в гостях с "Минаем". Центральная встреча игрового тура "Заря" — "Динамо" перенесена по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. В сентябре национальная команда проведет два матча в рамках отбора на чемпионат Европы-2024 с Англией (09.09) и Италией (12.09).

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 6 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 1 сентября

"Верес" — "Черноморец" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Суббота, 2 сентября

"Минай" — "Шахтер" Донецк — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

"Полесье" — "Оболонь" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Ворскла" — "Александрия" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Воскресенье, 3 сентября

"Днепр-1" — ЛНЗ Черкассы — 13:00 — YouTube, "Уніан ТБ"

"Колос" — "Кривбасс" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Рух" — "Металлист 1925" — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

"Заря" — "Динамо" — перенесен.

На первом этапе трансляции всех матчей УПЛ на всех платформах будут бесплатными!

Турнирное положение команд УПЛ после 5-го тура

С результатами и видеообзорами матчей 5 тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Ранее сообщалось, что украинские клубы провалили еврокубковую кампанию. Это отражено в таблице коэффициентов УЕФА.