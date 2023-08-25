Украина достигла критической точки: чем грозят поражения "Динамо" и "Зари"

Украинские клубы неудачно провели игровую неделю в еврокубках

Лишь "Днепр-1" сумел принести очки Украине в таблицу коэффициентов УЕФА по итогам игровой недели в еврокубках сезона 2023/24. Накануне днепряне проявили характер и вырвали ничью со "Спартаком" (Трнава).

Таким образом, копилка Украины в рейтинге ассоциаций УЕФА пополнилась на 0,5 балла. Об этом сообщает "Телеграф".

Количество баллов Украины выросло с 25,300 до 25,400, однако наша футбольная ассоциация опустилась с 15-го места в таблице коэффициентов УЕФА на 17-е. Обошли Сине-желтых Израиль и Дания, у которых теперь 25,500 и 25,450 балла соответственно. Чехия дышит украинцам в затылок (24,550 балла).

Таблица коэффициентов УЕФА

Отметим, если тенденция сохранится по итогам сезона, то Украина потеряет квоту в еврокубках. Чтобы делегировать в еврокубки 5 команд (как сейчас) Украине необходимо занимать как минимум 15-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Напомним, в четверг, 24 августа, и "Динамо", и "Заря" проиграли свои матчи. Киевляне показали хорошую игру, но уступили "Бешикташу" (2:3) в отборе Лиги конференций, а "Заря" была разбита "Славией" (0:2) в квалификации Лиги Европы.