"Днепр-1" вырвал ничью в матче-триллере со "Спартаком" (видео)

Украинский клуб практически всю встречу играл в меньшинстве

В среду, 23 августа, "Днепр-1" в рамках первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 сыграл в гостях против "Спартака" (Трнава).

Встреча, проходившая в Трнаве (Словакия) на стадионе "Антон Малатински", завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Игра началась с холодного душа для украинской команды. Уже на 5-й минуте Эдуард Сарапий заработал прямую красную карточку за фол последней надежды. Хозяева тут же начали штурмовать ворота гостей, что вылилось в забитый гол во втором тайме. На 55-й минуте Келвин Офори прошил Кинарейкина с помощью удара с рикошетом от защитника. Невероятно, но "Днепр-1" сумел отыграться благодаря пенальти, который заработал на ровном месте Гуцуляк. Реализовал 11-метровый удар Александр Пихаленок. За 2 минуты до окончания основного времени днепряне остались вдевятером — удаление заработал Игорь Когут (вторая желтая).

"Спартак" Трнава – "Днепр-1" – 1:1

Голы: Офори (55) — Пихаленок (67, пенальти).

Предупреждения: Даниэль (13), Буката (45+7), Офори (53) Осени (59) — Сваток (45+7), Рубчинский (45+8), Когут (74), Кинарейкин (90+9).

Удаления: Сарапий (9), Когут (89, второе предупреждение).

"Спартак": Такач, Коша, Штетина, Микович (Азанго, 82), Коштрна, Прохазка (Штефанек, 46), Желькович (Баинович, 82), Буката (Осени, 46), Офори, Даниэль, Джуричин (Ристовски, 46).

"Днепр-1": Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок (Горін, 87), Рубчинский (Когут, 59), Горбунов (Каплиенко, 59), Леднев (Филиппов, 72), Гуцуляк.

Статистика матча "Спартак" Трнава - "Днепр-1"

Полный видеообзор матча "Спартак" — "Днепр-1":

Ответная игра между командами состоится 31 августа. Победитель 2-матчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги конференций, а проигравший попрощается с еврокубками.

Напомним, "Днепр-1" начинал свою еврокубковую кампанию в отборе Лиги чемпионов. Украинский клуб по сумме 2 матчей уступил "Панатинаикосу" (Греция), после чего вылетел в отбор Лиги Европы. В ЛЕ днепряне без шансов проиграли "Славии" (Чехия).

Кроме того, украинский клуб неудачно стартовал в чемпионате Украины. После 4-х туров "Днепр-1" идет лишь на 11-й позиции, имея игру в запасе. К слову, команда из-за переносов матчей угодила в скандал. В итоге после поражения от "Оболони" работу потерял Александр Кучер.