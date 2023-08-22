"Спартак" - "Днепр-1": прямая видеотрансляция матча Лиги конференций

Украинский клуб больше не имеет права на ошибку

В среду, 23 августа, "Днепр-1" проведет гостевой матч против "Спартака" Трнава в раунде плей-офф отбора Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. Накануне днепряне вылетели из квалификации Лиги Европы, проиграв в 2-матчевом противостоянии "Славии" (Прага).

Онлайн видеотрансляция матча "Спартак" — "Днепр-1" будет доступна на YouTube-канале Football Hub. Встреча состоится в Трнаве (Словакия) на стадионе "Антон Малатински", начало поединка — в 19:30 по киевскому времени.

Незадолго до начала игры здесь будут доступны стартовые составы команд.

Прямая видеотрансляция первого матча 4-го отборочного раунда Лиги конференций "Спартак" Трнава — "Днепр-1"

Победитель 2-матчевого противостояния "Спартак" — "Днепр-1" сыграет на групповом этапе Лиги конференций, а проигравший завершит еврокубковую кампанию.

К слову, букмекеры не сумели выделить явного фаворита в этой "дуэли". Добавим, что игру "Спартак" — "Днепр-1" можно посмотреть в Украине бесплатно на разных платформах.

Напомним, "Днепр-1" уволил главного тренера команды Александра Кучера. Это произошло после того, как днепряне умудрились проиграть "Оболони" (1:2) в 4-м туре чемпионата Украины по футболу.

К слову, "Днепр-1" решил перенести игру 5-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ), из-за чего в Украине вспыхнул очередной скандал.