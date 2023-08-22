"Спартак" - "Днепр-1": где и когда бесплатно смотреть матч в Украине

Украинский клуб начнет свой путь в Лиге конференций

В среду, 23 августа, "Днепр-1" проведет гостевой поединок со "Спартаком" (Трнава) в рамках первой игры квалификации Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. Накануне украинский клуб вылетел из отбора Лиги Европы, уступив в 2-матчевом противостоянии "Славии" (Прага). На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Спартак Трнава" — "Днепр-1".

Игру "Днепра-1" против словацкого клуба в прямом эфире в Украине покажут телеканал "Уніан ТБ" и Youtube-канал FootballHub. Кроме того, встречу можно посмотреть на платформе "Київстар ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".

Первый матч "Спартак Трнава" — "Днепр-1" состоится в Трнаве (Словакия) на стадионе "Антон Малатински", начало встречи — в 19:30 по киевскому времени. Победитель 2-матчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги конференций, а проигравший покинет еврокубки.

Ранее букмекеры оценили шансы "Днепра-1" в первом поединке против "Спартака" (Трнава).

Напомним, "Днепр-1" сенсационно проиграл "Оболони" в 4-м туре чемпионата Украины по футболу. После этого клуб уволил Александра Кучера с поста главного тренера команды.