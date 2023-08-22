"Спартак" — "Дніпро-1": де і коли безкоштовно дивитися матч в Україні

Український клуб розпочне свій шлях у Лізі конференцій

У середу, 23 серпня, "Дніпро-1" проведе гостьовий поєдинок зі "Спартаком" (Трнава) у рамках першої гри кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. Напередодні український клуб вилетів із відбору Ліги Європи, поступившись у 2-матчевому протистоянні "Славії" (Прага). На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Спартак Трнава" — "Дніпро-1".

Гру "Дніпра-1" проти словацького клубу в прямому ефірі в Україні покажуть телеканал "Уніан ТБ" та Youtube-канал FootballHub. Крім того, зустріч можна переглянути на платформі "Київстар ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Перший матч "Спартак Трнава" — "Дніпро-1" відбудеться у Трнаві (Словаччина) на стадіоні "Антон Малатінскі", початок зустрічі — о 19:30 за київським часом. Переможець 2-матчевого протистояння зіграє на груповому етапі Ліги конференцій, а той, хто програє, залишить єврокубки.

Раніше букмекери оцінили шанси "Дніпра-1" у першому поєдинку проти "Спартака" (Трнава).

Нагадаємо, "Дніпро-1" сенсаційно програв "Оболоні" у 4-му турі чемпіонату України з футболу. Після цього клуб звільнив Олександра Кучера з посади головного тренера команди.