"Спартак" – "Дніпро-1": пряма відеотрансляція матчу Ліги конференцій

Український клуб більше не має права на помилку

У середу, 23 серпня, "Дніпро-1" проведе гостьовий матч проти "Спартака" Трнава у раунді плей-офф відбору Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. Напередодні дніпряни вилетіли з кваліфікації Ліги Європи, програвши у 2-матчевому протистоянні "Славії" (Прага).

Онлайн відеотрансляція матчу "Спартак" — "Дніпро-1" буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. Зустріч відбудеться у Трнаві (Словаччина) на стадіоні "Антон Малатінскі", початок поєдинку – о 19:30 за київським часом.

Незадовго до початку гри тут будуть доступні стартові склади команд.

Пряма відеотрансляція першого матчу 4-го відбірного раунду Ліги конференцій "Спартак" Трнава — "Дніпро-1"

Переможець 2-матчевого протистояння "Спартак" — "Дніпро-1" зіграє на груповому етапі Ліги конференцій, а той, хто програє, завершить єврокубкову кампанію.

До речі, букмекери не змогли виділити очевидного фаворита в цій "дуелі". Додамо, що гру "Спартак" — "Дніпро-1" можна подивитися в Україні безплатно на різних платформах.

Нагадаємо, "Дніпро-1" звільнив головного тренера команди Олександра Кучера. Це сталося після того, як дніпряни примудрилися програти "Оболоні" (1:2) у 4-му турі чемпіонату України з футболу.

До речі, "Дніпро-1" вирішив перенести гру 5-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ), через що в Україні спалахнув черговий скандал.