"Спартак" — "Дніпро-1": букмекери спантеличили прогнозом на матч Ліги конференцій

Перша гра пройде у Словаччині

У середу, 23 серпня, "Дніпро-1" проведе гостьовий поєдинок кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти "Спартака" з Трнави. Напередодні дніпровський клуб вилетів із відбору Ліги Європи, поступившись у 2-матчевому протистоянні "Славії" (Прага). На сайті "Телеграф" буде доступна пряма трансляція матчу "Спартак Трнава" — "Дніпро-1".

Фахівці не змогли виділити однозначного фаворита зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики віддають невелику перевагу господарям поєдинку. На успіх "Спартака" букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,25-2,33. Водночас перемога дніпрян та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 2,75-3,10 та 3,30-3,50 відповідно. Ймовірність тріумфу словаків оцінюється у 42%, а українців – у 32%.

Прогноз букмекерів на матч "Спартак Трнава" — "Дніпро-1"

Favbet: (перемога "Спартака" 2,33 — нічия 3,50 — перемога "Дніпра-1" 3,10)

William Hill: (2,25 — 3,40 — 2,75)

Bwin: (2,25 — 3,30 — 2,85)

Перша гра "Спартак Трнава" — "Дніпро-1" відбудеться у Трнаві на стадіоні "Антон Малатінскі", початок зустрічі — о 19:30 за київським часом. Переможець 2-матчевого протистояння вийде на груповий етап Ліги конференцій, а той, хто програє, залишить єврокубки.

Нагадаємо, "Дніпро-1" сенсаційно програв "Оболоні" у 4-му турі чемпіонату України. Після цього клуб звільнив Олександра Кучера з посади головного тренера команди.