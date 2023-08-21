"Спартак" - "Днепр-1": букмекеры озадачили прогнозом на матч Лиги конференций

Первая игра пройдет в Словакии

В среду, 23 августа, "Днепр-1" проведет гостевой поединок квалификации Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против "Спартака" из Трнавы. Накануне днепровский клуб вылетел из отбора Лиги Европы, уступив в 2-матчевом противостоянии "Славии" (Прага). На сайте "Телеграф" будет доступна прямая трансляция матча "Спартак Трнава" — "Днепр-1".

Специалисты не сумели выделить однозначного фаворита встречи. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики отдают небольшое предпочтение хозяева поединка. На успех "Спартака" букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,25-2,33. В то же время победа днепрян и ничья менее вероятны — коэффициенты 2,75-3,10 и 3,30-3,50 соответственно. Вероятность триумфа словаков оценивается в 42%, а украинцев — в 32%.

Прогноз букмекеров на матч "Спартак Трнава" — "Днепр-1"

Favbet: (победа "Спартака" 2,33 — ничья 3,50 — победа "Днепра-1" 3,10)

William Hill: (2,25 — 3,40 — 2,75)

Bwin: (2,25 — 3,30 — 2,85)

Первая игра "Спартак Трнава" — "Днепр-1" состоится в Трнаве на стадионе "Антон Малатински", начало встречи — в 19:30 по киевскому времени. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет на групповой этап Лиги конференций, а проигравший покинет еврокубки.

Напомним, "Днепр-1" сенсационно проиграл "Оболони" в 4-м туре чемпионата Украины. После этого клуб уволил Александра Кучера с поста главного тренера команды.