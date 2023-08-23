"Дніпро-1" вирвав нічию у матчі-трилері зі "Спартаком" (відео)

Український клуб практично всю зустріч грав у меншості

У середу, 23 серпня, "Дніпро-1" у рамках першого матчу 4-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 зіграв у гостях проти "Спартака" (Трнава).

Зустріч, що проходила у Трнаві (Словаччина) на стадіоні "Антон Малатінскі", завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Гра розпочалася з холодного душу для української команди. Вже на 5-й хвилині Едуард Сарапій отримав пряму червону картку за фол останньої надії. Після цього господарі відразу почали штурмувати ворота гостей, що вилилося в забитий гол у другому таймі. На 55-й хвилині Келвін Офорі прошив Кінарейкіна за допомогою удару з рикошетом від захисника. Неймовірно, але "Дніпро-1" зумів відігратись завдяки пенальті, який заробив на рівному місці Гуцуляк. Реалізував 11-метровий удар Олександр Піхальонок. За 2 хвилини до закінчення основного часу дніпряни залишилися вдев'ятьох — вилучення заробив Ігор Когут (друга жовта).

"Спартак" Трнава – "Дніпро-1" – 1:1

Голи: Офорі (55) — Піхальонок (67, пенальті).

Попередження: Даніель (13), Буката (45+7), Офорі (53) Осені (59) — Сваток (45+7), Рубчинський (45+8), Когут (74), Кінарейкін (90+9).

Вилучення: Сарапій (9), Когут (89, друге попередження).

"Спартак": Такач, Коша, Штетіна, Міковіч (Азанго, 82), Коштрна, Прохазка (Штефанек, 46), Жельковіч (Баінович, 82), Буката (Осені, 46), Офорі, Даніель, Джурічін (Рістовскі, 46).

"Дніпро-1": Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Сваток, Мірошніченко, Бабенко, Піхальонок (Горін, 87), Рубчинський (Когут, 59), Горбунов (Каплієнко, 59), Лєднєв (Філіппов, 72), Гуцуляк.

Статистика матчу "Спартак" Трнава - "Дніпро-1"

Повний відеоогляд матчу "Спартак" — "Дніпро-1" буде доступний тут пізніше.

Гра-відповідь між командами відбудеться 31 серпня. Переможець 2-матчевого протистояння зіграє на груповому етапі Ліги конференцій, а той, хто програє, попрощається з єврокубками.

Нагадаємо, "Дніпро-1" розпочинав свою єврокубкову кампанію у відборі Ліги чемпіонів. Український клуб за сумою 2 матчів поступився "Панатінаїкосу" (Греція), після чого вилетів у відбір Ліги Європи. У ЛЄ дніпряни без шансів програли "Славії" (Чехія).

Окрім того, український клуб невдало стартував у чемпіонаті України. Після 4-х турів "Дніпро-1" йде лише на 11-й позиції, маючи гру в запасі. До речі, команда через перенесення матчів потрапила у скандал. У результаті після поразки від "Оболоні" роботу втратив Олександр Кучер.