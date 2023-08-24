"Славия" после "Днепра-1" сняла скальп и с "Зари" (видео)

Украинский клуб попал под чешский каток

В четверг, 24 августа, "Заря" провела гостевой матч против "Славии" в рамках 4-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24.

Встреча, проходившая в Праге (Чехия) на "Эден Арене", завершилась со счетом 2:0 в пользу "Славии". Об этом сообщает "Телеграф".

Чешские футболисты с первых минут взяли мяч под свой контроль и начали засыпать атаками ворота гостей. Только чудом "Славия" не могла забить вплоть до 81-й минуты, когда счет в поединке после подачи с углового открыл Мухамед Тіджані. А в компенсированное время Лукаш Масопуст воспользовался ошибкой защитников "Зари" и удвоил преимущество "Славии".

"Славия" – "Заря" — 2:0

Голы: Тиджани, 81, Масопуст, 90+4

Предупреждения: Дришлюк, 6, Герреро, 44, Батагов, 50, Яцик, 57, Турбаевский, 62

"Славия": Коларж — Голеш, Влчек, Масопуст — Провод (Огунгбаи, 69), Шевчик, Зафейрис, Доудера (Валлем, 88) — Шранц (Юречка, 58), Хитил (Тиджани, 68), Юрасек (ван Бурен, 58).

"Заря": Турбаевский – Снурницын (Алефиренко, 85), Батагов, Джордан, Кирюханцев – Мишнев (Мичин, 46), Дрышлюк, Яцик (Чурко, 77) – Вантух, Герреро (Бугай. 82), Антюх (Горбач, 82).

Статистика матча "Славия" - "Заря"

Полный видеообзор матча "Славия" — "Заря" будет доступен здесь позднее.

Ответная игра между командами состоится 31 августа. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет на групповой этап Лиги Европы, а проигравший вылетит в группу Лиги конференций. Таким образом, луганчане обеспечили себе евроосень, в отличие от "Динамо" и "Днепра-1". К слову, в предыдущем раунде отбора ЛЕ чехи выбили именно "Днепр-1".

Напомним, "Заря" неудачно стартовала в Украинской премьер-лиге (УПЛ). После 4 туров у луганской команды всего 4 очка.

Накануне "Динамо" и "Днепр-1" угодили в скандал в связи с переносами матчей УПЛ.