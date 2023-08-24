"Славія" після "Дніпра-1" зняла скальп і з "Зорі" (відео)

Український клуб потрапив під чеський каток

У четвер, 24 серпня, "Зоря" провела гостьовий матч проти "Славії" у рамках 4-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24.

Зустріч, що проходила у Празі (Чехія) на "Еден Арені", завершилася з рахунком 2:0 на користь "Славії". Про це повідомляє "Телеграф".

Чеські футболісти з перших хвилин взяли м’яч під свій контроль та почали засипати атаками ворота гостей. Лише дивом "Славія" не могла забити аж до 81-ї хвилини, коли рахунок у поєдинку після подачі з кутового відкрив Мухамед Тіджані. А у компенсований час Лукаш Масопуст скористався помилкою захисників "Зорі" та подвоїв перевагу "Славії".

"Славія" – "Зоря" — 2:0

Голи: Тіджані, 81, Масопуст, 90+4

Попередження: Дришлюк, 6, Герреро, 44, Батагов, 50, Яцик, 57, Турбаєвський, 62

"Славія": Коларж – Голеш, Влчек, Масопуст – Провод (Огунгбаї, 69), Шевчик, Зафейріс, Доудера (Валлем, 88) – Шранц (Юречка, 58), Хитіл (Тіджані, 68), Юрасек (ван Бурен, 58).

"Зоря": Турбаєвський – Снурніцин (Алефіренко, 85), Батагов, Джордан, Кирюханцев – Мишньов (Мічін, 46), Дришлюк, Яцик (Чурко, 77) – Вантух, Герреро (Бугай, 82), Антюх (Горбач, 82).

Статистика матчу "Славія" — "Зоря"

Повний відеоогляд матчу "Славія" — "Зоря":

Гра-відповідь між командами відбудеться 31 серпня. Переможець 2-матчевого протистояння вийде на груповий етап Ліги Європи, а той, хто програє, вилетить до групи Ліги конференцій. Таким чином, луганці забезпечили собі євроосінь, на відміну від "Динамо" та "Дніпра-1". До речі, у попередньому раунді відбору ЛЄ чехи вибили саме "Дніпро-1".

Нагадаємо, "Зоря" невдало стартувала в Українській прем’єр-лізі (УПЛ). Після 4 турів у луганської команди лише 4 очки.

Напередодні "Динамо" та "Дніпро-1" потрапили у скандал у зв’язку з переносами матчів УПЛ.