"Славія" — "Зоря": пряма відеотрансляція матчу Ліги Європи

Луганський клуб починає свій шлях у Європі

У четвер, 24 серпня, "Зоря" в рамках першого матчу раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24 зіграє зі "Славією". Напередодні чеський клуб пройшов "Дніпро-1" у попередньому відбірному раунді.

У прямому ефірі в Україні гру покаже YouTube-канал Football Hub. Зустріч відбудеться у Празі на "Еден Арені", початок о 20:00 за київським часом.

Незадовго до початку гри тут будуть доступні стартові склади команд.

Пряма відеотрансляція першого матчу 4-го відбірного раунду Ліги Європи "Славія" — "Зоря"

Зазначимо, "Славія" є беззаперечним фаворитом протистояння із "Зорею", а гру можна буде подивитися в Україні одразу на кількох платформах. Переможець 2-матчевого протистояння між чехами та українцями зіграє на груповому етапі Ліги Європи, а той, хто програє, продовжить свої виступи у групі Ліги конференцій.

Нагадаємо, "Зоря" невдало розпочала свої виступи на внутрішній арені. Після чотирьох турів Української прем’єр-ліги луганська команда йде лише 10-й у турнірній таблиці. Зазначимо, луганчани, на відміну від "Динамо" та "Дніпра-1", не переносили свої матчі чемпіонату України заради єврокубків.