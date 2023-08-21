"Славія" — "Зоря": букмекери не вірять в український клуб

Фахівці оцінили шанси команд у вирішальному раунді відбору Ліги Європи

У четвер, 24 серпня, луганська "Зоря" проведе гостьовий матч кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24 проти "Славії" (Прага). Чеський клуб напередодні вибив із турніру віцечемпіонів України "Дніпро-1". На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн-трансляція матчу "Славія" — "Зоря".

На думку букмекерів, чехи – беззаперечні фаворити у першій грі. Про це повідомляє Favbet.

На успіх празькою командою можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,25-1,27. Водночас тріумф гостей та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 9,50-12,00 та 6,00-6,25 відповідно. Додамо, що шанси "Зорі" у цьому поєдинку оцінюються у 8%, а "Славії" — у 79%.

Прогноз букмекерів на матч "Славія" — "Зоря"

Favbet: (перемога "Славії" 1,27 — нічия 6,10 — перемога "Зорі" 12,00)

William Hill: (1,28 — 6,00 — 9,50)

Bwin: (1,25 — 6,25 — 11,50)

Перша гра раунду плей-офф відбору ЛЄ "Славія" — "Зоря" відбудеться у Празі на "Еден Арені", початок — о 20:00 за київським часом. Переможець протистояння вийде у груповий етап Ліги Європи, а той, хто програє, зіграє в групі Ліги конференцій.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату України "Зоря" не зуміла перемогти "Олександрію" (0:0).

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" звільнив головного тренера після невдачі у 4-му турі УПЛ.