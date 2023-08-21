"Славия" - "Заря": букмекеры не верят в украинский клуб

Специалисты оценили шансы команд в решающем раунде отбора Лиги Европы

В четверг, 24 августа, луганская "Заря" проведет гостевой матч квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24 против "Славии" (Прага). Чешский клуб накануне выбил из турнира вице-чемпионов Украины "Днепр-1". На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн-трансляция матча "Славия" — "Заря".

По мнению букмекеров, чехи — безоговорочные фавориты в первой игре. Об этом сообщает Favbet.

На успех пражской команды можно сделать ставку с коэффициентом 1,25-1,27. В то же время триумф гостей и ничья менее вероятны — коэффициенты 9,50-12,00 и 6,00-6,25 соответственно. Добавим, что шансы "Зари" в этом поединке оцениваются в 8%, а "Славии" — в 79%.

Прогноз букмекеров на матч "Славия" — "Заря"

Favbet: (победа "Славии" 1,27 — ничья 6,10 — победа "Зари" 12,00)

William Hill: (1,28 — 6,00 — 9,50)

Bwin: (1,25 — 6,25 — 11,50)

Первая игра раунда плей-офф отбора ЛЕ "Славия" — "Заря" состоится в Праге на "Эден Арене", начало — в 20:00 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы, а проигравший сыграет в группе Лиги конференций.

Напомним, в последнем матче чемпионата Украины "Заря" не сумела победить "Александрию" (0:0).

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" уволил главного тренера после неудачи в 4-м туре УПЛ.