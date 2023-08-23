"Славия" - "Заря": прямая видеотрансляция матча Лиги Европы

Луганский клуб начинает свой путь в Европе

В четверг, 24 августа, "Заря" в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24 сыграет со "Славией". Накануне чешский клуб прошел "Днепр-1" в предыдущем отборочном раунде.

В прямом эфире в Украине игру покажет YouTube-канал Football Hub. Встреча состоится в Праге на "Эден Арене", начало — в 20:00 по киевскому времени.

Незадолго до начала игры здесь будут доступны стартовые составы команд.

Прямая видеотрансляция первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Славия" — "Заря"

Отметим, "Славия" является безоговорочным фаворитом противостояния с "Зарей", а игру можно будет посмотреть в Украине сразу на нескольких платформах. Победитель 2-матчевого противостояния между чехами и украинцами сыграет на групповом этапе Лиги Европы, а проигравший продолжит свои выступления в группе Лиги конференций.

Напомним, "Заря" неудачно начала свои выступления на внутренней арене. После четырех туров Украинской премьер-лиги луганская команда идет только 10-й в турнирной таблице. Отметим, луганчане, в отличие от "Динамо" и "Днепра-1", не переносили свои матчи чемпионата Украины ради еврокубков.