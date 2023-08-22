"Славия" - "Заря": где и когда смотреть бесплатно матч Лиги Европы

Луганчане начнут еврокубковую кампанию в Чехии

В четверг, 24 августа, луганская "Заря" сыграет в рамках гостевого поединка отбора Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24 со "Славией". Накануне чешский клуб выбил из турнира "Днепр-1". На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн-трансляция матча "Славия" — "Заря".

Игру "Зари" против пражского клуба в прямом эфире в Украине покажут телеканал "Уніан ТБ" и Youtube-канал FootballHub. Кроме того, встречу можно посмотреть на платформе "Київстар ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".

Первая игра раунда плей-офф квалификации ЛЕ "Славия" — "Заря" состоится в Праге на "Эден Арене", начало — в 20:00 по киевскому времени. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет на групповой этап Лиги Европы, а проигравший сыграет в группе Лиги конференций. Таким образом, луганчане, в отличие от "Динамо" и "Днепра-1", гарантировали себе участие в осенней части еврокубков.

Ранее букмекеры оценили шансы команд в первом матче.

Напомним, "Заря" неудачно стартовала в чемпионате Украины по футболу. После 4 туров у команды всего 4 очка. К слову, "Динамо" и "Днепр-1" угодили в скандал в связи с переносом матчей УПЛ, а вот луганчане пока не объявляли о переносе игр.