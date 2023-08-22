"Славія" — "Зоря": де і коли дивитись безкоштовно матч Ліги Європи

Луганчани розпочнуть єврокубкову кампанію у Чехії

У четвер, 24 серпня, луганська "Зоря" зіграє у рамках гостьового поєдинку відбору Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24 зі "Славією". Напередодні чеський клуб вибив із турніру "Дніпро-1". На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн-трансляція матчу "Славія" — "Зоря".

Гру "Зорі" проти празького клубу в прямому ефірі в Україні покажуть телеканал "Уніан ТБ" та Youtube-канал FootballHub. Крім того, зустріч можна переглянути на платформі "Київстар ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Перша гра раунду плей-офф кваліфікації ЛЄ "Славія" — "Зоря" відбудеться у Празі на "Еден Арені", початок — о 20:00 за київським часом. Переможець 2-матчевого протистояння вийде на груповий етап Ліги Європи, а той, хто програє, зіграє в групі Ліги конференцій. Таким чином, луганчани, на відміну від "Динамо" та "Дніпра-1", гарантували собі участь в осінній частині єврокубків.

Раніше букмекери оцінили шанси команд у першому матчі.

Нагадаємо, "Зоря" невдало стартувала у чемпіонаті України з футболу. Після 4 турів у команди всього 4 очки. До речі, "Динамо" та "Дніпро-1" потрапили у скандал у зв’язку з перенесенням матчів УПЛ, а от луганчани поки не оголошували про перенесення ігор.