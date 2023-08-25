Україна досягла критичної точки: чим загрожують поразки "Динамо" та "Зорі"

Українські клуби невдало провели ігровий тиждень у єврокубках

Лише "Дніпро-1" зумів принести очки Україні до таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками ігрового тижня у єврокубках сезону 2023/24. Напередодні дніпряни проявили характер і вирвали нічию зі "Спартаком" (Трнава).

Таким чином, скарбничка України у рейтингу асоціацій УЄФА поповнилася на 0,5 бала. Про це повідомляє "Телеграф".

Загальна кількість балів України зросла з 25,300 до 25,400, проте наша футбольна асоціація опустилася з 15-го місця у таблиці коефіцієнтів УЄФА на 17-те. Обійшли Синьо-жовтих Ізраїль та Данія, у яких тепер 25,500 та 25,450 бала відповідно. Чехія дихає українцям у потилицю (24,550 бала).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Зазначимо, якщо тенденція збережеться за підсумками сезону, то Україна втратить квоту у єврокубках. Щоб делегувати до єврокубків 5 команд (як зараз) Україні необхідно посідати щонайменше 15-е місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Нагадаємо, у четвер, 24 серпня, і "Динамо", і "Зоря" програли свої матчі. Кияни показали гарну гру, але поступилися "Бешикташу" (2:3) у відборі Ліги конференцій, а "Зоря" була розбита "Славією" (0:2) у кваліфікації Ліги Європи.