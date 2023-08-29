"Динамо" потеряло ключевого игрока перед "финалом" с "Бешикташем"

Украинский футболист получил травму

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко, который вернулся в киевский клуб в июне 2023 года, не сыграет в решающем матче отбора Лиги конференций против "Бешикташа".

Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба на своем официальном сайте. По информации источника, Ярмоленко получил повреждение, сроки восстановления игрока неизвестны.

"Ярмоленко точно не поможет команде в Стамбуле. У опытного игрока частичное повреждение внутренней боковой связки колена, точные сроки восстановления пока неизвестны", — гласит сообщение Бело-синих.

Таким образом, лидер команды не сыграет против "Бешикташа" в Стамбуле 31 августа. Этот поединок покажут в Украине в прямом эфире бесплатно. Добавим, что киевляне являются аутсайдерами противостояния. В первой игре стамбульцы добыли гостевую победу со счетом (3:2).

Добавим, что "динамовцы" ради лучшей подготовке к матчу приняли решение о переносе игры 5-го тура Украинской премьер-лиги, из-за чего в Украине вспыхнул скандал.

Ранее сообщалось, что ситуация Украины в таблице коэффициентов УЕФА стала катастрофической.