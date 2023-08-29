"Бешикташ" — "Динамо": где и когда бесплатно смотреть ответный матч Лиги конференций

Бело-синие находятся на грани вылета из еврокубков

В четверг, 31 августа, киевское "Динамо" вновь встретится с "Бешикташем", чтобы определить участника группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 от этой пары. В первой игре "динамовцы" на последних минутах упустили ничью (2:3). На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Бешикташ" — "Динамо".

Ответную игру "Динамо" против турецкого клуба в прямом эфире покажут телеканал "2+2" и Youtube-канал FootballHub. Кроме того, матч можно посмотреть на платформе "Київстар ТБ", а также на официальном Youtube-канале Бело-синих. Об этом сообщает "Телеграф".

Игра "Бешикташ" — "Динамо" состоится в Стамбуле на арене "Бешикташ Парк", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Отметим, победитель 2-матчевого противостояния сыграет в группе ЛК, а вот проигравшего ожидает вылет из еврокубков.

Учитывая результат первой встречи, букмекеры не верят в успех киевлян. Примечательно, что обе команды перенесли игры на внутренней арене ради подготовки к еврокубковой "дуэли". Для киевлян это обернулось скандалом.

Ранее сообщалось, Украина катастрофически опустилась в таблице коэффициентов УЕФА.