"Бешикташ" — "Динамо": де і коли безкоштовно дивитися матч-відповідь Ліги конференцій

Біло-сині знаходяться на межі вильоту з єврокубків.

У четвер, 31 серпня, київське "Динамо" знову зустрінеться з "Бешикташем", щоб визначити учасника групового етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 від цієї пари. У першій грі "динамівці" на останніх хвилинах упустили нічию (2:3). На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Бешикташ" — "Динамо".

Гру-відповідь "Динамо" проти турецького клубу в прямому ефірі покажуть телеканал "2+2" та Youtube-канал FootballHub. Крім того, матч можна переглянути на платформі "Київстар ТБ", а також на офіційному Youtube-каналі Біло-Синіх. Про це повідомляє "Телеграф".

Гра "Бешикташ" — "Динамо" відбудеться у Стамбулі на арені "Бешикташ Парк", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Зазначимо, переможець 2-матчевого протистояння зіграє в групі ЛК, а от того, хто програє, чекає виліт з єврокубків.

Враховуючи результат першої зустрічі, букмекери не вірять в успіх киян. Примітно, що обидві команди перенесли ігри на внутрішній арені заради підготовки до єврокубкової "дуелі". Для киян це обернулося скандалом.

Раніше повідомлялося, що Україна катастрофічно опустилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА.